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Полезное | «Обострение»: 70-летний Валерий Леонтьев отменил ряд выступлений

11.03.2020|15:56
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Валерий Леонтьев был вынужден отменить несколько выступлений из-за резкого ухудшения здоровья. Концертный директор рассказал о самочувствии певца.

Слухи о том, что с артистом случилась беда, сильно обеспокоили поклонников. Первой тревожную новость в своем инстаграм-аккаунте сообщила актриса Мария Шумакова.

Женщина выложила несколько видео, в которых поведала о несостоявшемся выступлении. Звезда пожелала Валерию Леонтьеву как можно быстрее выздороветь.

О ситуации высказался концертный директор певца Борис Чигирев. По его словам, в настоящее время артист чувствует себя хорошо. Выяснилось, что в больницу Валерий Леонтьев угодил в январе – ему делали операцию на спине.

"У него какое-то обострение", – цитирует представителя звезды Пятый канал. Точный диагноз Чигирев не назвал, отметив, что это что-то "типа радикулита". Концертный директор Валерия Леонтьева утверждает, что недуг – временное явление.

Напомним, в декабре прошлого года Валерий Леонтьев удивил поклонников заявлением о вручении наград Национальной музыкальной премии "Виктория". Получая свою заветную статуэтку, он поведал об ограблении. При этом певец не уточнил, о каком именно инциденте идет речь. В последний раз имя звезды в криминальных сводках упоминалось в 2012 году.

Источник — dni.ru
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Гость|11.03.2020 16:06|

Ждем когда покажут 100 летний юбилей пугачевой и леонтьева

Имя: Гость
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