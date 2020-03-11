11.03.2020 | 22:44

Прошлой осенью Наталья Максимова призналась в своем инстаграм-аккаунте, что на самом деле была мужчиной. Светская львица рассказала, какой непростой путь ей пришлось пройти, чтобы стать той, кем она сейчас является.

Накануне глянцевое издание поместило женщину на обложку и опубликовало ее историю. Как рассказывает модель в интервью, она родилась в чужом теле и никогда не понимала, почему окружающие не воспринимают ее так, как она себя. В разговоре с корреспондентом гламурного журнала светская львица поделилась воспоминаниями о детстве, а также рассказала, как смогла переехать в Париж, сменить пол и стать Наташей Максимовой.

Русскоязычные пользователи Сети негативно восприняли новость о том, что обложку элитного издания украсил трансгендер. В комментариях к новостям появилось множество осуждающих реплик. "Чем она известна кроме того, что пол сменила? Это не достижение (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Это в голове не укладывается", "Ничего женского, взгляд тяжелый. Природу не обманешь, и маски не спасут", "Ну зачем, так надоела эта толерантность", "Нафиг их из страны таких, ну мне неприятно с ними быть в обществе", "Это шаг назад, это вырождение", – пишут разгневанные люди.

"Чтобы стать героем в 20 веке: полететь в космос на недоделанной ракете, прыгнуть грудью на пулемет прикрывая товарищей, изобрести вакцину от какой-нибудь ****. в 21м: отрезать себе член", – отметил один особо остроумный комментатор.

Однако многие все же поддержали трансгендера, оставив много теплых слов под фотографиями. "Наташа, вот это прям поступок! Не побояться в этой стране начать открыто говорить! Безмерное уважение!" – выразил мнение фолловер модели в "Инстаграм".

Наталья Максимова дружит со многими известными женщинами России. Например, среди ее подруг можно заметить Ренату Литвинову, Земфиру, Светлану Бондарчук и других.