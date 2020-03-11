11.03.2020 | 11:35

В эфире программы «Давай поженимся!» жених по имени Иван выбрал одну из трех невест, однако ведущая Лариса Гузеева отменила итоги шоу.

В подруге мужчины Ольге, которая пришла поддержать его на передаче, Гузеева обнаружила его бывшую возлюбленную и настоятельно порекомендовала им вернуть отношения.

В конце передачи Иван вышел в студию с одной из невест, однако Гузеева безапелляционно заявила, что они не пара. «Вы вышли с той, которую одобрила Ольга. Ольга со слезами на глазах здесь сидела», — отметила ведущая.

Гузеева спросила подругу героя, являются ли они с Иваном парой. «Вы боретесь за Ивана? Вы хотите его вернуть?» — уточнила ведущая, а затем порекомендовала действовать. В гримерке после съемок женщина призналась, что, возможно, она еще на что-то надеется.

Ранее экстравагантный гость передачи «Давай поженимся!» по имени Юрий лишил Гузееву дара речи. Он пришел на шоу в третий раз и, приветствуя ведущих, активно жестикулировал и громко выкрикивал слова.

Гузеева молча снимала происходящее на мобильный телефон, а затем добавила, что «еле оклемалась» после его прошлого визита.