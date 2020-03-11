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Полезное | Джигана могут лишить родительских прав после нападения на супругу

11.03.2020|23:31
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В последние дни светская тусовка бурно обсуждает происходящее в семье Джигана. В сети то и дело появляются самые разнообразные слухи.

Джиган был пьян и развлекался в клубе с девушками, музыкант употреблял наркотики - эти и прочие версии активно муссировались в телеграм-каналах. На этот раз, информация распространенная изданием Super, похожа на правду.

По словам источников, тем злополучным вечером несколько дней назад Джиган напал на супругу. Насколько сильно пострадала Оксана, пока не известно, однако сейчас звезда Инстаграма и бизнесвумен намерена развестись с музыкантом, в браке с которым они прожили восемь лет.

Кроме того, как выяснил Super, Самойлова также в данный момент намерена лишить отца четырёх детей родительских прав — после его неадекватного поведения.

Произошедшее с Джиганом стало шоком для большинства поклонников его творчества и обычных людей. Музыкант всегда бережно относился к своей супруге и детям. Инстаграм Джигана регулярно пополняли снимки, на которых заботливый отец семейства занимался детьми или проявлял нежность по отношению к своей жене.

Напомним, несколько дней назад семейный конфликт "ушел" в публичную плоскость. На своей странице в социальной сети Инстаграм Самойлова опубликовала пронзительный пост, который моментально привлек внимание общественности.

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Гость|12.03.2020 00:14|

Расстрелять срочно!

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