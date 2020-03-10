10.03.2020 | 14:15

Маша Малиновская лицом к лицу столкнулась со страшным недугом. Речь идет об онкологии.

Когда-то Маша Малиновская была одной из самых известных и востребованных ведущих на отечественном телевидении. Гламурная блондинка с низким тембром голоса буквально сводила с ума зрителей телеканала "Муз-ТВ", порождая в головах мужской половины аудитории самые фривольные фантазии. Этому способствовал и смелый образ ведущей, нередко появляющейся в кадре в одежде с экстремальным декольте или в коротких юбках.

Однако в какой-то момент она вдруг пропала из поля зрения. Начали ходить слухи, будто у Маши Малиновской проблемы с алкоголем и даже якобы с запрещенными веществами. Коллега Дана Борисова публично обвинила телеблондинку в наркомании и предложила ей свою помощь в лечении.

Тогда-то Маша Малиновская и призналась, что ушла в тень не по своей воле. Оказывается, ее мать заболела раком. Телеведущая бросила все и уехала в Смоленск, где проживала ее родительница, чтобы помочь в беде. "У мамы рак почек. Нанимала лучших врачей, чтобы побороть онкологию", – рассказала телеведущая.

Усилия оказались не напрасными. Сейчас мать Малиновской в ремиссии. "Мамочка здорова, чувствует себя хорошо. Теперь необходимо появляться в назначенное время у докторов, чтобы контролировать показатели", – отметила Маша Малиновская. Чтобы постоянно следить за самочувствием родственницы, телеведущая даже перевезла ее из Смоленска в Москву. Теперь они живут вместе.

Мать помогает Маше Малиновской воспитывать ее сына Мирона. Мальчику восемь лет. Гламурная красотка души не чает в ребенке. "Знаете, он полностью моя противоположность. Сын увлекся шахматами, развито логическое мышление. Я же вообще в этой игре не понимаю, как стратегически мыслить!" – цитирует ведущую Starhit.