Сетевое издание|18+|Вторник|10 мар 2020|15:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  81.49  |  $  71.77

Полезное | Ведущая Маша Малиновская рассказала о своем исчезновении с экранов

10.03.2020|14:15
Печать

Маша Малиновская лицом к лицу столкнулась со страшным недугом. Речь идет об онкологии.

Когда-то Маша Малиновская была одной из самых известных и востребованных ведущих на отечественном телевидении. Гламурная блондинка с низким тембром голоса буквально сводила с ума зрителей телеканала "Муз-ТВ", порождая в головах мужской половины аудитории самые фривольные фантазии. Этому способствовал и смелый образ ведущей, нередко появляющейся в кадре в одежде с экстремальным декольте или в коротких юбках.

Однако в какой-то момент она вдруг пропала из поля зрения. Начали ходить слухи, будто у Маши Малиновской проблемы с алкоголем и даже якобы с запрещенными веществами. Коллега Дана Борисова публично обвинила телеблондинку в наркомании и предложила ей свою помощь в лечении.

Тогда-то Маша Малиновская и призналась, что ушла в тень не по своей воле. Оказывается, ее мать заболела раком. Телеведущая бросила все и уехала в Смоленск, где проживала ее родительница, чтобы помочь в беде. "У мамы рак почек. Нанимала лучших врачей, чтобы побороть онкологию", – рассказала телеведущая.

Усилия оказались не напрасными. Сейчас мать Малиновской в ремиссии. "Мамочка здорова, чувствует себя хорошо. Теперь необходимо появляться в назначенное время у докторов, чтобы контролировать показатели", – отметила Маша Малиновская. Чтобы постоянно следить за самочувствием родственницы, телеведущая даже перевезла ее из Смоленска в Москву. Теперь они живут вместе.

Мать помогает Маше Малиновской воспитывать ее сына Мирона. Мальчику восемь лет. Гламурная красотка души не чает в ребенке. "Знаете, он полностью моя противоположность. Сын увлекся шахматами, развито логическое мышление. Я же вообще в этой игре не понимаю, как стратегически мыслить!" – цитирует ведущую Starhit.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте