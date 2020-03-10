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Полезное | «Тарзан» оригинально отметил свое 50-летие в присутствии Королевой

10.03.2020|08:23
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В минувшее воскресенье бодибилдеру Сергею Глушко, известному под псевдонимом Тарзан, исполнилось 50 лет. Важное событие супруг Наташи Королевой отметил оригинальным способом.

8 марта в "Крокус Сити Холле" состоялась премьера шоу Сергея Глушко "50 оттенков серого". Полуобнаженный Тарзан демонстрировал различные трюки на сцене и приглашал очевидцев присоединиться к действу.

На записи, опубликованной в Сети, можно увидеть, как стриптизер выводит из зала девушку, укладывает ее на пол и начинает имитировать половой акт. Провокационный номер привел публику в восторг, сообщает "Комсомольская правда".

Любопытно, что в тот момент в зале сидела жена Сергея Глушко – певица Наташа Королева. Судя по всему, откровенная сцена ее ничуть не смутила. Позже артистка сама вышла на сцену и исполнила несколько композиций.

Напомним, что супруги вместе уже около 17 лет. За эти годы Наташа Королева не раз говорила, что ее не волнует, каким образом муж зарабатывает на жизнь. Однако исполнительница не хочет, чтобы ее сын Архип пошел по стопам отца.

Источник — dni.ru
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