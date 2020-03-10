10.03.2020 | 10:02

На протяжении последних месяцев вокруг певицы МакSим (настоящее имя – Марина Максимова) ходят разные слухи. Артистка ушла в тень, пожаловавшись на проблемы со здоровьем, однако на днях в Сети появилось ее свежее фото.

С весны 2019 года в Сети стали упорно муссироваться данные о том, что у Марины Максимовой серьезные проблемы со здоровьем. Якобы это даже отразилось на ее внешности. В интернете в изобилии фото, сделанных во время выступлений артистки. Пользователи комментировали негативно. По их мнению, МакSим выглядела опухшей, одутловатой, располневшей, а пела очень странно. Кто-то и вовсе в пух и прах раскритиковал артистку.

Затем стало известно, что певица попала в автомобильную аварию. В результате ДТП Марина сильно пострадала. Официальный представитель певицы Маргарита Соколова сообщила, что ей потребовалась долгая реабилитация, поэтому она взяла паузу в работе. Певица буквально пропала, исчезнув со всех радаров: перестала выступать, давать интервью, посещать светские мероприятия, вести официальную страничку в социальной сети "Инстаграм".

А ведь МаксSим ушла в тень в самый интересный момент: тогда днями ранее она продемонстрировала кольцо с внушительным камешком, дав понять, что получила предложение руки и сердца. Вот только свадьба, по всей вероятности, пока только в планах.

И вот наконец Маргарита Соколова обнародовала новое фото артистки. На снимке Марина Максимова запечатлена зажигающей свечи на праздничном торте. Оказывается, 8 марта исполнилось 11 лет старшей дочери МакSим Александре. "Сегодня был Чудесный день! Насыщенный, радостный и яркий! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявила помощница артистки.

Также она рассказала о ее состоянии, отметив, что "все хорошо". "Это просто перерыв для восстановления сил. Это отрыв от круговорота событий и работы. Погружение в теплую домашнюю атмосферу и релакс. Нельзя чтобы жизнь проходила мимо. Иногда нужно ей и наслаждаться", – заявила Соколова.

Отметим, что не все верят в версию, что МакSим переживает посттравматический синдром. Ранее телеведущая, модель, звезда реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева заявила, что проблема певицы МакSим заключается в алкоголизме. Якобы Водонаева сама видела, что исполнительница много пьет. С ней солидарна и скандально известный блогер Лена Миро.