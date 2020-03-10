10.03.2020 | 15:50

В Сети муссируются слухи о проблемах в семье артистов Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Поводом для разговоров послужило то обстоятельство, что популярная певица пришла на день рождения жены его сына в гордом одиночестве.

На днях молодая супруга певца Никиты Преснякова, сына Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте, Алена Краснова, отметила день рождения. На празднике появилась и Наталья Подольская, нынешняя супруга Владимира. Правда, на сей раз она была без мужа. Немедленно поползли слухи, будто у Подольской и Преснякова кризис в семье.

Отметим, что пара состоит в браке уже почти десять лет, у Натальи и Владимира подрастает сын Артемий. Мальчик – долгожданный ребенок, артисты не скрывают, что прибегали к разным способам зачатия, но это получилось у них только через несколько лет после заключения брака. Теперь в Сети то и дело муссируются данные о том, что Подольская и Пресняков пытаются зачать второго ребенка. Если это правда, то пока их попытки неудачны – Наталья демонстрирует великолепную фигуру.

Теперь говорят о возможном расставании артистов. Наталья Подольская отреагировала на эти слухи. Она опубликовала видео, в котором поет песню о разрыве с мужчиной. При этом дает понять, что ей этого не жаль. "Прости, но ты заслужил", – спела популярная артистка, демонстрируя совершенное довольство.

При этом Наталья Подольская не забыла поблагодарить Владимира Преснякова. "Мой любимый @presnyakovvladimir помогает мне впевать новый материал. Это важно", – сообщила у себя в "Инстаграм" артистка. Действительно, на обнародованном видео певица запечатлена с супругом, аккомпанирующем ей на синтезаторе. Судя по тому, как нежно и трепетно Наталья Подольская обнимала мужа, очевидно, что информация о расставании лишь слухи.