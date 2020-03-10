10.03.2020 | 08:11

Павел Воля потряс поклонников нежным признанием супруге. Артист очень тепло поздравил Ляйсан Утяшеву с 8 марта.

В честь Международного женского дня Павел Воля показал в своем инстаграм-аккаунте снимок жены и дочери. Он рассказал, что на фото – две его любимых девочки из четырех. Еще две, мама и сестра, есть на других кадрах. По словам артиста, все они вместе – лучшее, что есть в его жизни.

Павел Воля признался, что именно эти женщины научили его любить и чувствовать себя любимым. На фотографии жена и маленькая наследница комика обнимаются. Снимок был сделан летом, в отпуске. Семья наслаждалась прогулкой. Павел Воля с сыном Робертом ушли далеко вперед.

Обернувшись, они заметили, что Утяшева с дочкой обнимаются посреди улицы. "Мы вернулись, сфотографировали их, а после долго обнимались все вместе", – поделился личным признанием Павел Воля. Шоумен поздравил своих и всех "девочек" с 8 марта и отметил, что они, мужчины, всегда рядом, всегда помогут и возьмут на руки.

Поклонники пришли в восторг от таких слов знаменитого юмориста. Они удивились и порадовались тому, какая дружная семья у Павла Воли, и как нежно и трепетно он любит Ляйсан Утяшеву и детей.

Как писали "Дни.ру", в феврале Павел Воля встревожил народ своим видом. Многие решили, что звезде Comedy Club пора перестать худеть и обвинили его супруг в том, что она не докармливает мужа.