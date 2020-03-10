Сетевое издание|18+|Вторник|10 мар 2020|10:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Полезное | Павел Воля назвал лучшее, что есть в его жизни

10.03.2020|08:11
Печать

Павел Воля потряс поклонников нежным признанием супруге. Артист очень тепло поздравил Ляйсан Утяшеву с 8 марта.

В честь Международного женского дня Павел Воля показал в своем инстаграм-аккаунте снимок жены и дочери. Он рассказал, что на фото – две его любимых девочки из четырех. Еще две, мама и сестра, есть на других кадрах. По словам артиста, все они вместе – лучшее, что есть в его жизни.

Павел Воля признался, что именно эти женщины научили его любить и чувствовать себя любимым. На фотографии жена и маленькая наследница комика обнимаются. Снимок был сделан летом, в отпуске. Семья наслаждалась прогулкой. Павел Воля с сыном Робертом ушли далеко вперед.

Обернувшись, они заметили, что Утяшева с дочкой обнимаются посреди улицы. "Мы вернулись, сфотографировали их, а после долго обнимались все вместе", – поделился личным признанием Павел Воля. Шоумен поздравил своих и всех "девочек" с 8 марта и отметил, что они, мужчины, всегда рядом, всегда помогут и возьмут на руки.

Поклонники пришли в восторг от таких слов знаменитого юмориста. Они удивились и порадовались тому, какая дружная семья у Павла Воли, и как нежно и трепетно он любит Ляйсан Утяшеву и детей.

Как писали "Дни.ру", в феврале Павел Воля встревожил народ своим видом. Многие решили, что звезде Comedy Club пора перестать худеть и обвинили его супруг в том, что она не докармливает мужа.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте