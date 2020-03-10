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Полезное | Оскандалившийся Джиган потратил миллион на борьбу с зависимостью

10.03.2020|09:20
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Рэпер Джиган после скандальных новостей в СМИ решил покончить с пристрастием к алкоголю и отправиться в элитную лечебницу.

Ранее Джиган с женой Оксаной Самойловой и тремя дочками улетел в Майами, где супруга родила ему долгожданного наследника. Рэпер бурно отмечал рождение сына. Поклонники обвиняли его в алкоголизме и удивлялись частным походам в стриптиз-клуб. Есть информация о том, что Самойлова получила подтверждение измены мужа.

А сейчас выяснилось, что агрессивное поведение и загулы привели Джигана в реабилитационный центр, пишет сайт "Комсомольская правда". Репер находится в рехабе для нарко– и алкозависимых Seaside Palm Beach. Говорят, месяц пребывания в элитной клинике стоит 80 тысяч долларов. Джиган находится там уже четвертый день.

Это сильно ударило по карману семьи, ведь вилла, где поселились рэпер и его супруга, дорогая. За месяц проживания нужно заплатить порядка 100 тысяч рублей. Также родители тратятся на домашнее обучение дочери, оплату помощников, услуги педиатра и тому подобное.

Проблемы в Майами заставили Оксану засобираться в Москву, где у нее собственный бизнес. Чтобы улететь с малышом, которому нет и месяца, придется получить разрешение детского врача.

Источник — dni.ru
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