10.03.2020 | 10:52

Со дня смерти Спартака Мишулина прошло 15 лет. Единственная законная дочь актера Карина и подумать не могла, что ей придется отбиваться от самозванцев и мошенников, пытающихся "хайпануть" на имени легенды.

"Мне было очень неприятно, обидно и больно, что врут, что такое придумали про нашу семью, – вздыхает Карина, имея в виду историю Тимура Еремеева, объявившего себя внебрачным сыном Спартака Мишулина. – Я была не готова к тому, что можно так наговорить на человека... К тому потоку лжи, который лился на меня, на маму, на всю нашу семью. Говорили, что я-де сумасшедшая, что делала аборты, еще какую-то чушь. Все это далось нам очень непросто!"

Карина уверяет, что в отчаянии могла решиться на крайнюю меру – провести эксгумацию отца, чтобы после ДНК-экспертизы обличить самозванцев. Однако насколько действенным было бы это?

"Если бы я жила в другой стране, где все законы исполняются точно, где богатый и сильный – необязательно правый, то, наверное, эксгумация могла бы расставить все точки над i. В нашей стране я никогда не позволила бы это делать, потому что не верю тем людям, которые делали бы исследования", – пояснила свою позицию дочь артиста.

Сегодня Мишулина живет спокойно, ад позади. "Слава богу, что больше нет шумихи, ток-шоу, – радуется она. – У меня есть официальная бумага из Тушинского суда Москвы, что Тимур Еремеев – не мой брат. Он не смог доказать родство ни юридически, ни с помощью ДНК. При этом все СМИ его упорно называют моим братом. Что мне делать?!"