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Полезное | «На таких шоу делать нечего»: раскрыта правда о раздоре между Кудрявцевой и семьей Резника

10.03.2020|22:13
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Психолог Юлианна прокомментировала информацию о том, что семья композитора Ильи Резника не желает участвовать в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" на НТВ. Эксперт объяснила, в чем кроется причина неприязни к телеведущей.

По словам собеседницы "Дни.ру", после того, как Лера Кудрявцева потеряла статус ведущей Муз-ТВ, ее рейтинги сильно упали. "Как и любому публичному человеку, ей также нужен пиар", – отметила Юлианна.

Психолог констатировала, что шоу "Секрет на миллион", где тайны звездных гостей становятся обнародованными, для Леры Кудрявцевой всего лишь работа и рейтинг. Она напомнила, что в жизни знаменитого поэта-песенника Ильи Резника были и взлеты, и падения – как в карьере, так и на личном фронте.

"Второй брак со сложным разводом закончился обширным инсультом. Третья и нынешняя его супруга Ирина появилась в его жизни в не самый успешный его период, когда он был разбит и еле сводил концы с концами", – отметила психолог. Они вместе прошли этот нелегкий путь, и теперь в их семье царят спокойствие, любовь и гармония.

Юлианна отметила, что может понять Ирину, которая прошла трудный путь рядом с Ильей при скандальном разводе. Эксперт раскрыла правду о том, почему супруги не хотят участвовать в шоу Леры Кудрявцевой, как видит ее с профессиональной точки зрения.

"Она и ее супруг не хотят выносить на публику те переживания и ту боль, которые были пережиты, но не забыты", – заявила психолог. Ведь жена Резника счастлива и не хочет возвращаться к старым воспоминаниям. По словам эксперта, муж и жена считают, что Лера Кудрявцева поступает некорректно по отношению к гостям программы.

"На это сетовали уже многие. В данной передаче интеллигентная семья Резников снимать не хочет также и по принципиальным убеждениям, считая, что интеллигентным людям, занимающимся работой с детьми, на таких шоу делать нечего", – высказалась Юлианна о шоу Леры Кудрявцевой.

Источник — dni.ru
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