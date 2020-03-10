10.03.2020 | 22:10

Иосиф Пригожин рассказал о том, как напряженная финансовая ситуация в стране повлияла на его семейный бюджет. Оказалось, что продюсер и его жена, певица Валерия потеряли шесть миллионов рублей за день.

Иосиф Пригожин признался, что долгое время верил в стабильность рубля, но в итоге был очень разочарован. Как и многие наши соотечественники, он хранил деньги в национальной валюте.

Супруг певицы Валерии отметил, что ужасно за один день потерять деньги. "Миллионов шесть рублей точно потерял", – цитирует продюсера Teleprogramma.pro.

Иосиф Пригожин предположил, что в перспективе валютные изменения могут сильно ударить по карманам каждого второго жителя России. А в совокупности с эпидемией коронавируса экономическая ситуация значительно усугубляется.

Продюсер призвал бизнесменов обратить внимание на отечественное производство. Иосиф Пригожин пояснил, что если наладить его, вероятность стабилизировать рубль повысится.

Напомним, ранее певица Валерия поделилась семейным видео. Она указала на странную привычку Иосифа Пригожина. Оказывается, продюсер снимает пенку с заказанного капучино.