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Полезное | «Халтурщики»: Агутин эмоционально высказался о коллегах по сцене

10.03.2020|16:48
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Леонид Агутин выходит на сцену с 1989 года. Он работал и на "разогреве" у звезд, и сольно. Поэтому о происходящем на сцене знает не понаслышке.

"Музыка совсем девальвировала, – вздыхает музыкант. – Та музыка, которую нас заставляют слушать, превращается в нечто плоское, форматное".

"Нам кажется, существует фирменный панк, рейв, джаз, но массовая культура – это то, что играет с эстрадных площадок, – убежден исполнитель. – То, что люди потребляют, то они и есть. И если не заниматься поддержанием приличного уровня, ситуация будет только ухудшаться".

Звучащее со сцены сегодня Леонид Агутин характеризует очень эмоционально и называет его "некачественным, часто пошлым, непрофессиональным".

"Мы все уже конченные, а дети могут быть спасены", – убежден Агутин. Именно для их спасения с 12 по 22 июня на горном Курорте Красная Поляна в Сочи артист проведет II Музыкальный образовательный форум. Детей ждет актерское, хореографическое, фэшн образование – на протяжении девяти дней они будут слушать знаменитых спикеров, учиться на мастер-классах. И тогда, вероятно, можно будет надеяться, что на эстраде будущего появятся не временщики и халтурщики, а настоящие профессионалы, которые и достойны будут называться звездами.

Источник — dni.ru
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Гость|10.03.2020 17:23|

Увы, но всё это так.

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