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Полезное | «Я три дня ничего не видела»: Бабкина сильно пострадала из-за пластики

09.03.2020|17:54
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Эстрадная певица стала гостьей программы "Секрет на миллион". В эфире Надежда Бабкина призналась, что сделала пластическую операцию.

Знаменитая артистка тщательно следит за своей внешностью. Ради сохранения красоты Надежда Бабкина даже отважилась лечь под нож пластического хирурга. "Я один раз делала круговую подтяжку лица", – рассказала она, добавив, что на подготовку к операции ушло десять дней.

Однако результат шокировал певицу. Исполнительница лишилась зрения на несколько дней. "Жесть была! Я ужаснулась! Просто катастрофа! Я три дня ничего не видела, так у меня затекли глаза. Я ничего не видела, мне страшно было", – вспомнила Надежда Бабкина.

Когда певица наконец смогла увидеть себя в зеркале, то "чуть с кровати не рухнула" от ужаса – настолько она была неузнаваемой. Однако через две недели артистка кардинально преобразилась. Надежда Бабкина стала чаще появляться на публике и даже снялась в нескольких программах.

Хирург сообщил певице, что окончательный результат будет виден лишь через год и восемь месяцев. Так что поклонники могут надеяться, что со временем исполнительница станет еще моложе и красивее, передает телеканал НТВ.

Источник — dni.ru
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