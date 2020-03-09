Сетевое издание|18+|Понедельник|9 мар 2020|20:10
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Полезное | «Собрать себя очень сложно»: снятая в клинике Гузеева переполошила народ

09.03.2020|18:09
Печать

Ведущая программы "Давай поженимся!" попала в клинику. Подробностями своего состояния Лариса Гузеева поделилась с поклонниками.

Несколько дней назад актриса легла в оздоровительное медучреждение, чтобы привести себя в порядок. Звезда придерживается строгой диеты, которую разработали для нее специалисты.

"Собрать себя, распустившуюся, очень сложно, так что не начинайте, если что", – заявила на своей странице в "Инстаграме" Лариса Гузеева. Актриса добавила, что смогла узнать о себе и своих особенностях и теперь больше не вернется к прежнему образу жизни.

Свое обращение знаменитость сопроводила фотографией, на которой она сидит за столом с врачом. На снимке ведущая программы "Давай поженимся!" позирует в светлом топе, объемной кофте, штанах и розовых тапочках.

Заявление Ларисы Гузеевой переполошило пользователей. Многие подписчики не на шутку испугались за актрису. "Что случилось?", – спросил ее один из комментаторов. "Дай вам бог здоровья", – написал другой.

Ранее стало известно о том, что дочь телеведущей переживает непростой период. В конце прошлого года врачи повторно диагностировали у Ольги опухоль. На своей странице в "Инстаграме" девушка призналась, что ей "очень тяжело" и она "хочет умереть".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте