09.03.2020 | 18:09

Ведущая программы "Давай поженимся!" попала в клинику. Подробностями своего состояния Лариса Гузеева поделилась с поклонниками.

Несколько дней назад актриса легла в оздоровительное медучреждение, чтобы привести себя в порядок. Звезда придерживается строгой диеты, которую разработали для нее специалисты.

"Собрать себя, распустившуюся, очень сложно, так что не начинайте, если что", – заявила на своей странице в "Инстаграме" Лариса Гузеева. Актриса добавила, что смогла узнать о себе и своих особенностях и теперь больше не вернется к прежнему образу жизни.

Свое обращение знаменитость сопроводила фотографией, на которой она сидит за столом с врачом. На снимке ведущая программы "Давай поженимся!" позирует в светлом топе, объемной кофте, штанах и розовых тапочках.

Заявление Ларисы Гузеевой переполошило пользователей. Многие подписчики не на шутку испугались за актрису. "Что случилось?", – спросил ее один из комментаторов. "Дай вам бог здоровья", – написал другой.

Ранее стало известно о том, что дочь телеведущей переживает непростой период. В конце прошлого года врачи повторно диагностировали у Ольги опухоль. На своей странице в "Инстаграме" девушка призналась, что ей "очень тяжело" и она "хочет умереть".