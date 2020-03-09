09.03.2020 | 12:22

Вечером 8 марта в Кремлевском дворце состоялся показ весенне-летней коллекции Валентина Юдашкина. Мероприятие посетили десятки знаменитостей. Однако среди гостей не оказалось близкой подруги художника-модельера – певицы Аллы Пугачевой.

Вдохновением для новой коллекции Валентина Юдашкина стала голландская живопись. Модельер представил на сцене наряды, в которых воплотил свое восхищение цветом и фактурой работ зарубежных художников.

Важное мероприятие посетили его супруга Марина Юдашкина и дочь Галина. Также в числе гостей оказались певица Алсу, автор-исполнитель Александр Розенбаум и музыкант Александр Буйнов, сообщает "Комсомольская правда". Ведущими вечера стали Николай Басков и Филипп Киркоров.

Однако среди зрителей не было замечено Примадонны российской эстрады, передает Teleprogramma.pro. Вероятно, Алла Пугачева проигнорировала важное событие в жизни модельера из-за болезни.

Ранее стало известно о том, что певице пришлось нарушить важную традицию. Вот уже 52 года каждое первое воскресенье весны Примадонна выходила на улицу с тюльпанами и раздавала их случайным прохожим.

В беседе с репортером программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ Алла Пугачева сообщила, что заболела. Чтобы не сеять панику среди поклонников, артистка отметила, что у нее нет коронавируса.