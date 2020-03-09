09.03.2020 | 10:57

Витас некогда прославился на всю страну благодаря своему высокому голосу. Также его знают, как певца с таинственной судьбой.

«Витас изначально задуман как проект, шокирующий публику, но не вокальными данными, а общей ситуацией, которая нагнетается вокруг него. Главную роль здесь играет поддержка СМИ. А вокальные данные Витаса я бы поставил на второе место», - прокомментировал успех артиста в начале 2000-х Аркадий Укупник.

Витас сумел завоевать сердца не только российских поклонников, но и за пределами страны. Огромную популярность он обрел в Китае. Там ему вручили звание народного артиста десять лет назад, а в Шанхае установили памятник.

Китайцы называют его «космическим соловьем». Трехметровый памятник Витасу представляет из себя его образ из клипа «Опера №2». Артист выполнен во весь рост, с приписываемыми ему жабрами и аккордеоном.

В феврале прошлого года, певец вопреки рекомендациям Роспотребнадзора отправился с гастрольным туром в Китай. Артист дал масштабные шоу в нескольких китайских городах.

Кроме того, Витас пообщался с фанатами, фотографировался с ними и раздавал автографы. При этом он не стал надевать маску в целях предосторожности. Видимо, певец не боится заразиться новым вирусом.

Ну а пока Витас продвигал свое творчество в «широкие массы», в России предполагаемый отец певца подал против него иск в суд, с требованием выплатить алименты.

Мужчина намерен получить денежные средства, которые согласно законам РФ положены ему, как «нетрудоспособному члену семьи».

Считающий себя биологическим отцом Сергей Паталах обратился в Кунцевский суд Москвы и подал иск на имя Виталия Грачева.

Отметим, врач из Магнитогорска уже появлялся на федеральных телеканалах и публично называл себя биологическим отцом Витаса. Однако результаты ДНК-экспертизы не подтвердили слова мужчины, а сам артист назвал заявление предполагаемого родственника «оскорблением».