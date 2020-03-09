Сетевое издание|18+|Понедельник|9 мар 2020|11:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Полезное | Гулькина посмеялась над фанатками Булановой

09.03.2020|08:24
Печать

Экс-солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина прокомментировала драку, которая произошла в Рязани во время выступления Татьяны Булановой. Звезда 90-х решила поглумиться над ситуацией.

Ранее в Сети появилось видео драки с концерта в Рязани. На кадрах видно, как в зрительном зале началась потасовка – в схватке сошлись две женщины. В это время на сцене Татьяна Буланова исполняет песню "Не плачь". Интересно, что артистка узнала о произошедшем из СМИ. По ее словам, особой драки не было.

На этом концерте также пела исполнительница хита "Дискотека" Наталия Гулькина, она выходила на сцену раньше Булановой. Узнав о случившемся, она решила высказаться. Слова артистки появились в эфире программы "Ты не поверишь!".

"Думала, что я хайпанула со своими сапогами, которые сбросила во время выступления. Там невозможно ходить по арене. Ноги проваливаются. Оказывается, Буланова хайпанула. Подруженька моя. Танька всех обскакала", – сказала звезда.

Напомним, недавно Наталия Гулькина заявила о том, что не намерена унижаться и идти на примирение с солисткой группы "Мираж" Маргаритой Суханкиной и основателем коллектива Андреем Литягиным. Всему виной давний конфликт, который произошел после того, как Гулькину выгнали из "Миража".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|09.03.2020 10:50|

Глумись, не глумись, а звёздный час прошёл!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте