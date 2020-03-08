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Полезное | «Я остался доволен»: Жигунов рассказал об особенностях съемок с Заворотнюк

08.03.2020|19:32
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Актер Сергей Жигунов выступил резидентом большого мероприятия "Утро Родины" в Южно-Сахалинске. Артист поведал не известные ранее факты о создании весомой работы в его карьере – сериала "Моя прекрасная няня".

Cитком "Моя прекрасная няня" Жигунов вспоминает с особым трепетом. В нем он исполнил главную роль Максима Шаталина, а его партнершей стала Анастасия Заворотнюк.

Журналисты задали популярному актеру вопрос о его отношении к съемкам в культовой "Няне". Жигунов отметил, что хотя он и исполнил главную роль, но никогда не смотрел шоу целиком, однако совсем недавно для встречи со зрителями полноценно познакомился сразу с несколькими эпизодами.

"Знаете, я остался доволен. В этом шоу и сценарий прекрасный, и актерский ансамбль работает великолепно. Жанр ситкома – трудный жанр. Тем более, "Прекрасную няню" снимали пятью камерами одновременно. Практически получался телеспектакль. А сегодня снимают только одной камерой, все проще", – цитирует артиста Teleprogramma.pro.

Ранее появилась нелицеприятные данные о Сергее Жигунове. Ходили слухи, что артист поднимал руку на Анастасию Заворотнюк. В ответ на обвинения Сергей заявил, что его имя пытаются опорочить и сделать из откровенной лжи сенсацию. Актер убежден, что злые языки будут комментировать любую информацию о нем ради выгоды.

Источник — dni.ru
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Гость|08.03.2020 20:48|

Какая была чудная шоу!

Гость|08.03.2020 21:59|

penzainform.ru писал(a):

Ранее появилась нелицеприятные данные
Переписатель!!! Сходи к врачу, у Вас вирус китайский....

Имя: Гость
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