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Полезное | Силовики со спецаппаратурой спасли сына Боярского от похищения

08.03.2020|09:45
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Сын Михаила Боярского, Сергей, рассказал журналистам о преследовании. Много лет назад неизвестный пытался выкрасть его.

Сергей Боярский до сих пор помнит, как в их дом приезжали силовики со специальной аппаратурой. Злоумышленника вычисляли недолго. Им оказался обычный выпивоха.

Сергей рад, что сейчас в его семье мир и спокойствие. Между тем он переживает за сестру Лизу, которая является популярной артисткой. "Слава Богу, назойливых преследователей у нее нет, но они ведь могут появиться в любое время", – сказал Сергей Боярский в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

С назойливыми фанатами сталкивались многие отечественные знаменитости. Например, Аните Цой однажды пришлось успокаивать неадекватного поклонника. Артистка беседовала с мужчиной 40 минут. По словам Аниты, фанат угрожал ей кирпичом.

С подобной неприятностью сталкивался и актер Константин Крюков. Как-то поклонница кинула в голову его подруги тяжелый предмет. Фанатка считала себя сестрой артиста. К счастью, Константину удалось избавиться от ненормальной.

Терпел неудобства от назойливости незнакомцев и Лев Лещенко. Поклонницы в буквальном смысле ложились под дверь вокалиста. В полицию певец не обращался. Артист всегда сам успокаивал фанаток.

Источник — dni.ru
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