08.03.2020 | 10:00

Народ не оценил шутку певицы Валерии о коронавирусе. Высказывание звезды показалось неуместным.

Певица Валерия решила разрекламировать шоу "Маска" телеканала НТВ. Артистка принимает участие в проекте как член жюри.

Вокалистка опубликовала в личном "Инстаграм" гламурный снимок. На фото она запечатлена с маской из страз на лице.

Певица Валерия отметила, что смех – лучшая защита от коронавируса. Звезда объяснила, мол, через положительные эмоции человек может укрепить иммунитет. "Эндорфинная система – система регуляции "высшего уровня", которая управляет всеми другими регуляторными системами организма: противоболевой, иммунной, заживляющей, гормональной и др (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – добавила знаменитость, а после пожелала всем здоровья.

Отметим, что не все поклонники положительно оценили высказывание звезды. Некоторые подписчики не скрывали негодования. Фото знаменитости тоже раскритиковали, маску на лице Валерии назвали намордником.

"Ну и ну , вообще уже с этими масками все и везде", "Намордник в стразах . Новый эллимент современной женщины?", "Вы похожи на Ганнибала лектора...", "С жиру беситесь!!! Зачем ???", "Во время диеты само то