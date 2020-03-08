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Полезное | «Намордник в стразах»: шутка Валерии вышла из под контроля

08.03.2020|10:00
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Народ не оценил шутку певицы Валерии о коронавирусе. Высказывание звезды показалось неуместным.

Певица Валерия решила разрекламировать шоу "Маска" телеканала НТВ. Артистка принимает участие в проекте как член жюри.

Вокалистка опубликовала в личном "Инстаграм" гламурный снимок. На фото она запечатлена с маской из страз на лице.

Певица Валерия отметила, что смех – лучшая защита от коронавируса. Звезда объяснила, мол, через положительные эмоции человек может укрепить иммунитет. "Эндорфинная система – система регуляции "высшего уровня", которая управляет всеми другими регуляторными системами организма: противоболевой, иммунной, заживляющей, гормональной и др (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – добавила знаменитость, а после пожелала всем здоровья.

Отметим, что не все поклонники положительно оценили высказывание звезды. Некоторые подписчики не скрывали негодования. Фото знаменитости тоже раскритиковали, маску на лице Валерии назвали намордником.

"Ну и ну , вообще уже с этими масками все и везде", "Намордник в стразах . Новый эллимент современной женщины?", "Вы похожи на Ганнибала лектора...", "С жиру беситесь!!! Зачем ???", "Во время диеты само то

Источник — dni.ru
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Гость|08.03.2020 10:15|

Не нравятся те или иные артисты - и все что с ними связано ? ) не вижу в этом никакой проблемы - достаточно просто пройти мимо.....

Гость|08.03.2020 10:51|

Опять? Тужится сильно и нетрадиционно для создания партии "Сильные женщины".

Гость|08.03.2020 13:09|

Эти потуги добром не кончатся! Примелькалась сильно!

Имя: Гость
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