Народ не оценил шутку певицы Валерии о коронавирусе. Высказывание звезды показалось неуместным.
Певица Валерия решила разрекламировать шоу "Маска" телеканала НТВ. Артистка принимает участие в проекте как член жюри.
Вокалистка опубликовала в личном "Инстаграм" гламурный снимок. На фото она запечатлена с маской из страз на лице.
Певица Валерия отметила, что смех – лучшая защита от коронавируса. Звезда объяснила, мол, через положительные эмоции человек может укрепить иммунитет. "Эндорфинная система – система регуляции "высшего уровня", которая управляет всеми другими регуляторными системами организма: противоболевой, иммунной, заживляющей, гормональной и др (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – добавила знаменитость, а после пожелала всем здоровья.
Отметим, что не все поклонники положительно оценили высказывание звезды. Некоторые подписчики не скрывали негодования. Фото знаменитости тоже раскритиковали, маску на лице Валерии назвали намордником.
"Ну и ну , вообще уже с этими масками все и везде", "Намордник в стразах . Новый эллимент современной женщины?", "Вы похожи на Ганнибала лектора...", "С жиру беситесь!!! Зачем ???", "Во время диеты само то
Не нравятся те или иные артисты - и все что с ними связано ? ) не вижу в этом никакой проблемы - достаточно просто пройти мимо.....