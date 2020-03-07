Сетевое издание|18+|Воскресенье|8 мар 2020|01:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Дождь |
  78.81  |  $  69.68

Полезное | «Животинка»: маленький сын Пугачевой импровизирует не хуже отца

07.03.2020|17:59
Печать

Дети самой звездной пары России не перестают удивлять народ своими способностями. На этот раз новый повод для обсуждения "подкинул" юный Гарри Галкин.

Мальчик и его сестра Лиза решили поговорить о науке. Глава семейства – Максим Галкин – заснял их весьма серьезную дискуссию на видеокамеру. Получившийся материал он по традиции опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Маленькие близнецы спорили о том, что такое флора и фауна. Максим рассказал дочери о том, что флорой называют мир растений. Затем он повернулся к Гарри и спросил, как в таком случае называют мир животных. Галкин-младший не смог вспомнить нужное слово, но не растерялся.

"Животинка!", – радостно заявил ребенок.

Таким образом сын в одночасье побил отца в мастерстве импровизации и вновь восхитил подписчиков Максима Галкина. По всей видимости, ему так понравился собственный ответ, что мгновение спустя дети уже сочинили из этого слова песню.

"Смешной!", "Маленькие фантазеры!", "Какие взрослые стали", – восхитились увиденным пользователи Сети.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте