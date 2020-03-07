07.03.2020 | 17:59

Дети самой звездной пары России не перестают удивлять народ своими способностями. На этот раз новый повод для обсуждения "подкинул" юный Гарри Галкин.

Мальчик и его сестра Лиза решили поговорить о науке. Глава семейства – Максим Галкин – заснял их весьма серьезную дискуссию на видеокамеру. Получившийся материал он по традиции опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Маленькие близнецы спорили о том, что такое флора и фауна. Максим рассказал дочери о том, что флорой называют мир растений. Затем он повернулся к Гарри и спросил, как в таком случае называют мир животных. Галкин-младший не смог вспомнить нужное слово, но не растерялся.

"Животинка!", – радостно заявил ребенок.

Таким образом сын в одночасье побил отца в мастерстве импровизации и вновь восхитил подписчиков Максима Галкина. По всей видимости, ему так понравился собственный ответ, что мгновение спустя дети уже сочинили из этого слова песню.

"Смешной!", "Маленькие фантазеры!", "Какие взрослые стали", – восхитились увиденным пользователи Сети.