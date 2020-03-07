Сетевое издание|18+|Суббота|7 мар 2020|15:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Полезное | Вместо Виктора Салтыкова на сцену вышла Татьяна Овсиенко

07.03.2020|11:22
Печать

Курьезный инцидент произошел на шоу "Дискотека 90-х" 6 марта с Виктором Салтыковым. Зрители освистали ретрозвезду.

В местном цирке произошел настоящий скандал. На концерт собрались сотни людей, пришедших, чтобы вспомнить юность и зарядиться положительными эмоциями накануне Международного женского дня – 8 марта. Сначала перед зрителями выступили группа "Рок-острова" и Наталья Гулькина. Затем настал черед выйти на сцену Виктору Салтыкову.

Как полагается, ведущий объявил артиста, но тот не появился ни после первого, ни после второго раза. Из зала послышались недовольные выкрики, неодобрительные реплики, а затем свист.

Пока разгоряченные гости шоу негодовали и ругали певца, его музыканты стойко стояли на сцене, пытаясь как-то разрядить обстановку. Что было виною задержки Виктора Салтыкова, неизвестно.

Вместо него на сцену вышла Татьяна Овсиенко. А уже после нее все же появился опоздавший исполнитель. Публика встретила его насмешками, но артисту все же удалось реабилитироваться после такого провала. "Исправимся!" - пообещал он поклонникам и постарался выложиться на все 100%. Судя по тому, как к концу выступления подпевала и пританцовывали аудитория, Виктору Салтыкову это все-таки удалось.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость|07.03.2020 12:23|

Это про какой город новость? Что за бред, какой местный цирк? Не протрезвели после вчерашнего?

Гость|07.03.2020 12:23|

penzainform.ru писал(a):

В местном цирке произошел настоящий скандал.
Переписатель, вы дебил?!?!?!

Гость|07.03.2020 12:56|

В цирке не сцена, а арена

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте