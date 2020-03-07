07.03.2020 | 11:22

Курьезный инцидент произошел на шоу "Дискотека 90-х" 6 марта с Виктором Салтыковым. Зрители освистали ретрозвезду.

В местном цирке произошел настоящий скандал. На концерт собрались сотни людей, пришедших, чтобы вспомнить юность и зарядиться положительными эмоциями накануне Международного женского дня – 8 марта. Сначала перед зрителями выступили группа "Рок-острова" и Наталья Гулькина. Затем настал черед выйти на сцену Виктору Салтыкову.

Как полагается, ведущий объявил артиста, но тот не появился ни после первого, ни после второго раза. Из зала послышались недовольные выкрики, неодобрительные реплики, а затем свист.

Пока разгоряченные гости шоу негодовали и ругали певца, его музыканты стойко стояли на сцене, пытаясь как-то разрядить обстановку. Что было виною задержки Виктора Салтыкова, неизвестно.

Вместо него на сцену вышла Татьяна Овсиенко. А уже после нее все же появился опоздавший исполнитель. Публика встретила его насмешками, но артисту все же удалось реабилитироваться после такого провала. "Исправимся!" - пообещал он поклонникам и постарался выложиться на все 100%. Судя по тому, как к концу выступления подпевала и пританцовывали аудитория, Виктору Салтыкову это все-таки удалось.