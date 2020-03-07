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Полезное | В Little Big рассказали об обмане с песней для «Евровидения»

07.03.2020|20:58
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На днях стало известно, что в 2020 году на престижном музыкальном конкурсе "Евровидение" Россию будет представлять рэйв-группа Little Big. Музыканты обрели широкую известность благодаря своим сатирическим клипам в ютубе.

Вскоре поклонники группы и самого конкурса начали гадать, с какой песней Илья Прусикин и Софья Таюрская отправятся покорять Европу. В Сети появились слухи о том, что коллектив выступит с новой композицией "UNO".

7 марта в ютубе появился отрывок из песни. Автор публикации отметил, что она официально заявлена на конкурсе, который пройдет в Нидерландах. Однако эта информация оказалась искусным обманом. Вскоре после публикации фрагмента Софья Таюрская вышла на связь со своими подписчиками в инстаграм и опровергла "утку".

Немногим позже ситуацию прояснила PR-менеджер коллектива Полина Храмова. Она обратила внимание, что официальный трек для "Евровидения" группа Little Big выпустит на своем ютуб-канале.

"Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях", – заявила Храмова.

Представитель группы добавила, что песня будет анонсирована в срок до 9 марта, передает Пятый канал.

Источник — dni.ru
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Гость|07.03.2020 21:20|

Шуты...

Гость|08.03.2020 00:38|

Сатиру в их клипах поймет только думающий. Для остальных да, шуты.

Гротеск понять не каждому дано.

Имя: Гость
Комментарий:

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