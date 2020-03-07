07.03.2020 | 20:58

На днях стало известно, что в 2020 году на престижном музыкальном конкурсе "Евровидение" Россию будет представлять рэйв-группа Little Big. Музыканты обрели широкую известность благодаря своим сатирическим клипам в ютубе.

Вскоре поклонники группы и самого конкурса начали гадать, с какой песней Илья Прусикин и Софья Таюрская отправятся покорять Европу. В Сети появились слухи о том, что коллектив выступит с новой композицией "UNO".

7 марта в ютубе появился отрывок из песни. Автор публикации отметил, что она официально заявлена на конкурсе, который пройдет в Нидерландах. Однако эта информация оказалась искусным обманом. Вскоре после публикации фрагмента Софья Таюрская вышла на связь со своими подписчиками в инстаграм и опровергла "утку".

Немногим позже ситуацию прояснила PR-менеджер коллектива Полина Храмова. Она обратила внимание, что официальный трек для "Евровидения" группа Little Big выпустит на своем ютуб-канале.

"Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях", – заявила Храмова.

Представитель группы добавила, что песня будет анонсирована в срок до 9 марта, передает Пятый канал.