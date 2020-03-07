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Полезное | Сын Высоцкого обратился к юристам из-за фото отца в рекламе ФБР

07.03.2020|09:25
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Актер и режиссер Никита Высоцкий обратился к юристам из-за использования в рекламе ФБР США фотографии его отца, советского артиста Владимира Высоцкого. Об этом сообщает RT.

«Я поговорю с юристами (и уже с некоторыми поговорил), и с братом со своим, и с представителями Марины Влади. Это сделано без нашего согласия и в этом смысле незаконно», — отметил Высоцкий. Он добавил, что судиться с ФБР сложно и дорого, однако «безусловно, что-то надо будет сделать».

По словам Никиты Высоцкого, образ его отца важен миллионам людей и «не должен быть чем-то, что на дороге валяется».

Ранее ФБР запустило в соцсетях рекламу на русском языке с изображением советского певца и актера Владимира Высоцкого. В качестве иллюстрации взят кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», где Высоцкий сыграл роль Глеба Жеглова. Под фотографией сделана подпись: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого. FBI».

Таким способом ФБР пытается привлечь информаторов из числа русскоговорящих американцев. При переходе по ссылке пользователям предлагается поделиться сведениями, которые могут помочь в расследовании преступлений. «Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», — обещают в бюро.

Источник — lenta.ru
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