07.03.2020 | 17:49

Шоумен Михаил Шац признался, что из-за профессиональной невостребованности страдал депрессией. В тот момент телеведущему казалось, что он никогда не вернется в эфир.

После закрытия программы "Хорошие шутки" на СТС Михаил семь лет не появлялся на экране. Такая же участь постигла супругу и соведущую звезды Татьяну Лазареву. Тогда чета говорила, что их уволили по политическим мотивам. Они стали персонами нон грата на телевидении из-за того, что Михаил был частью оппозиционных сил.

"Я прошел все стадии депрессии, которые описываются в книгах по психологии. В какой-то момент мне казалось, что с телевидением покончено. Потом мне казалось, что с телевидением покончено, и это для меня конец", - сказал Михаил Шац.

Со временем шоумен смог изменить отношение к ситуации. Михаил понял, что, кроме телевизионной, есть и другие площадки для самореализации. Шац признался, что открывать для себя новые перспективы было крайне тяжело.

Сегодня Михаил Шац пробует свои силы в стендапе. Шоумен отмечает, что среди его новых коллег - в основном молодежь, большинству артистов этого жанра нет еще и 40 лет. Быть самым старшим в тусовке звезде даже нравится, себя Михаил называет "пионером возрастного стендапа в России". "У каждого поколения должен быть свой голос, свои мысли, свои шутки", – цитирует Михаила Шаца "Московский комсомолец".