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Полезное | Обязана карьерой: Разин нелепо поздравил Буланову

07.03.2020|13:42
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Татьяна Буланова отметила 51-летие. Артистку весь день чествовали родные, коллеги, друзья и поклонники. Среди прочих несколько теплых слов знаменитости решил высказать продюсер Андрей Разин. Надо сказать, что поздравление у музыкального менеджера получилось так себе. В нем он намекнул, что певица обязана ему карьерой.

"Сегодня отмечает юбилей великолепная певица, прекрасная мать, прекрасная женщина, талантливейший человек Танечка Буланова", – начал Андрей Разин в личном инстаграм-аккаунте.

После этого продюсер вспомнил, что много лет назад, будучи директором Ставропольской краевой филармонии, он приглашал Буланову на свои концерты и часто принимал ее у себя дома. Разин поведал, как однажды Татьяна шокировала его признанием. Дескать, вокалистка рассказала, что именно после посещения его концерта в 1988 году она решила стать певицей.

"Я ей не поверил и спросил: "Таня, скажи мне, пожалуйста, в каких я был брюках на этом концерте?" Она сказала: "В зеленых", – вспомнил продюсер.

Музыкальный деятель еще раз от души поздравил подругу с днем рождения. Затем Разин поблагодарил Буланову за годы работы в Ставропольской краевой филармонии "под его руководством". Андрей не забыл добавить, что именно он ходатайствовал о присвоении Татьяне Булановой звания заслуженной артистки России. Продюсер отметил, что гордится тем своим поступком.

Добавим, что к публикации Андрей Разин прикрепил архивное фото. В кадре он и Татьяна Буланова стоят на сцене. По словам музыкального деятеля, снимок был сделан в 1997 году.

Источник — dni.ru
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