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Полезное | Пьяного Ефремова не пустили в самолет после спектакля с Чапаевым

06.03.2020|22:16
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Михаил Ефремов не смог попасть на самолет в аэропорту Санкт-Петербурга. Все потому, что актер перебрал с алкоголем.

Актер Михаил Ефремов вновь стал героем светской хроники из-за скандала. Выяснилось, что артиста не пустили на рейс в аэропорту Пулково. Сотрудники авиакомпании airBaltic приняли такое решение из-за сильного алкогольного опьянения актера. Он собирался лететь из Санкт-Петербурга в Ригу. В итоге на актера составили протокол об административном правонарушении.

За день до запланированного вылета актер московского "Современника" играл в спектакле "Чапаев и пустота". Поклонники гадают, что отмечал Ефремов.

Как пишут "Невские Новости", оправдываться за мужа пришлось его супруге – Софье Кругликовой. Она утверждает, что Михаил был не был пьян, а лишь хотел повеселить пассажиров. Но, по ее словам, представители компании-перевозчика "не потянули" масштаб его актерского гения.

Ранее сообщалось о серьезных проблемах Михаила Ефремова со здоровьем. Во время отдыха на даче актер упал и повредил ребро. Он стал испытывать проблемы с дыханием. Но вместо того, чтобы обратиться к врачам, Михаил поехал на съемочную площадку сериала.

"Мне трудно об этом говорить – дышать тяжело. Да и вообще, я не такой, каким меня представляют. Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь", – говорил актер журналистам передачи "Ты не поверишь!".

Источник — dni.ru
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Гость|07.03.2020 00:25|

Окончательно заклюют. Повод дал.

Гость|07.03.2020 01:25|

Ну а,что есть предлоспаложенность,но то ,что природа "не отдохнула" это факт,можно лишь пожелать здоровья ...

Имя: Гость
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