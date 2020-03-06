06.03.2020 | 22:16

Михаил Ефремов не смог попасть на самолет в аэропорту Санкт-Петербурга. Все потому, что актер перебрал с алкоголем.

Актер Михаил Ефремов вновь стал героем светской хроники из-за скандала. Выяснилось, что артиста не пустили на рейс в аэропорту Пулково. Сотрудники авиакомпании airBaltic приняли такое решение из-за сильного алкогольного опьянения актера. Он собирался лететь из Санкт-Петербурга в Ригу. В итоге на актера составили протокол об административном правонарушении.

За день до запланированного вылета актер московского "Современника" играл в спектакле "Чапаев и пустота". Поклонники гадают, что отмечал Ефремов.

Как пишут "Невские Новости", оправдываться за мужа пришлось его супруге – Софье Кругликовой. Она утверждает, что Михаил был не был пьян, а лишь хотел повеселить пассажиров. Но, по ее словам, представители компании-перевозчика "не потянули" масштаб его актерского гения.

Ранее сообщалось о серьезных проблемах Михаила Ефремова со здоровьем. Во время отдыха на даче актер упал и повредил ребро. Он стал испытывать проблемы с дыханием. Но вместо того, чтобы обратиться к врачам, Михаил поехал на съемочную площадку сериала.

"Мне трудно об этом говорить – дышать тяжело. Да и вообще, я не такой, каким меня представляют. Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь", – говорил актер журналистам передачи "Ты не поверишь!".