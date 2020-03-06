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Полезное | Певица допела песню упав с трёхметровой высоты и сломав ногу

06.03.2020|22:45
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Курьёзный случай произошел во время праздничного концерта в Красноярске.

Певица Анастасия Вишневская во время своего выступления не рассчитала размер сцены и провалилась в оркестровую яму. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пришедшие на концерт зрители рассказали, что артистка упала с высоты около трех метров.

Несмотря на произошедшее, в зале был слышен голос певицы. Она продолжила петь со сломанной ногой и исполнила композицию целиком.

При этом очевидцы раскритиковали концерт Вишневской, заявив, что она пела под фонограмму. Певица же опровергла эти слова и пояснила, что заканчивала выступление, лежа на животе.

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