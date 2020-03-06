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Полезное | «Надеюсь на бога»: у миллиардера Олега Тинькова лейкимия

06.03.2020|21:55
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Российский миллиардер Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией. Диагноз ему поставили еще в октябре 2019 года.

Олег Тиньков, основатель крупного банка в России, заявил о страшной болезни. У миллиардера пять месяцев назад обнаружили рак крови. Он не хотел раскрывать подробности своего самочувствия, однако это пришлось сделать из-за судебного процесса в Соединенных Штатах Америки, где миллиардер является главным его фигурантом. Пока Олег Юрьевич находится в Лондоне.

"Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку", – сказал Тиньков.

Миллиардер отметил, что на бизнес его борьба с недугом никак не повлияет. Он уже прошел несколько сеансов химиотерапии. Компанией Тинькова управляет "прекрасная команда", а налоговые вопросы в американском суде решают юристы.

Сейчас рассматривается вопрос об экстрадиции миллиардера в США, чтобы он принял участие в судебном разбирательстве. По версии минюста США, в 2013 году Тиньков скрыл от властей Америки один миллиард рублей в доходах и активах. Спустя некоторое время TCS Group провела IPO на бирже в Лондоне. После этого стоимость его доли в компании превысила миллиард долларов. Через три дня Тиньков отказался от американского гражданства.

Стоит отметить, что после заявления о болезни Тинькова акции TCS Group на лондонской бирже ускорили падение на 7% – до -18%.

Источник — dni.ru
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Гость|06.03.2020 22:03|

Итого:-25%...И миллиардеры смертны...

Гость|06.03.2020 23:37|

гнилой базар, у них сейчас в тренде всякий рак ...

Гость|07.03.2020 00:01|

Богатые тоже плачут?!

Имя: Гость
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