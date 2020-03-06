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Полезное | Лера Кудрявцева получила щедрое предложение по работе

06.03.2020|22:01
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Лера Кудрявцева накануне приняла решение покинуть "Муз-ТВ" после скандала. Оказалось, что бессменную телеведущую все же подвинули и пригласили на ее место Ольгу Бузову. Но без работы женщина долго сидеть не будет.

Шоувумен рассердило, что она узнала о смещении с должности ведущей музыкальной премии не от директора канала Армана Давлетьярова, а из новостей. Женщина посчитала такое поведение мужчины, которого она называла другом, предательством, поэтому сразу же ушла с "Муз-ТВ". Оказалось, там Лера Кудрявцева уже довольно длительное время работала за символическую плату, так как считала это место родным.

Буквально на следующий же день после объявления решения стало известно, что телеведущая получила выгодное предложение от НТВ. Условия пока не разглашаются, да и сама блондинка уверяет, что еще не приняла окончательного решения. Пока известно лишь то, что она может рассчитывать на официальный контракт с медиа.

"Да, мне поступило предложение от главы НТВ перейти к ним официально", – цитирует ведущую Super.ru. Впрочем, поклонников такой поворот событий не удивил. Уже несколько лет женщина представляет на канале две популярные передачи – "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись".

Пару дней назад Лера Кудрявцева отправилась в отпуск, чтобы отдохнуть после скандала. Она заверила, что сообщит о своем решении по приезде.

Источник — dni.ru
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Гость|07.03.2020 00:30|

Тяжело ей, бедненькой! Разве легко ей бороться за свободу попугаев на телевидении?! Да и волосики красить нужно.

Имя: Гость
Комментарий:

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