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Полезное | «Запомнила урок навсегда»: Хакамада призналась в детской психотравме

03.03.2020|13:59
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Ирина Хакамада стала участницей программы "вМесте" на YouTube. В интервью писательница рассказала о переломном моменте в жизни.

Важной вехой в судьбе общественный деятель считает лето, когда ей было 15 лет. В тот год она многое попробовала – первая любовь, первое признание, первая сигарета. Женщина вспоминает, что отец взял ее и подругу с собой в Крым, однако родитель поступил довольно неординарно: сам отправился в санаторий, а подросткам снял частное жилье, дал денег и предоставил детей самим себе. Естественно, что такая свобода вскружила девочкам голову.

"Я в Крыму бросилась в романы. Вдруг произошел какой-то перевертыш. Меня вдруг стали сравнивать с Йоко Оно, за мной стали ухаживать мальчики, стали ухаживать студенты, стали петь песни мне на гитарах, стали водить по ночам смотреть на луну – ой, вообще! У меня от этого крышу снесло", – вспоминает Ирина Хакамада.

Женщина заверяет: парни понимали, что она еще ребенок, поэтому не лезли к ней с непристойными предложениями, однако объятий и поцелуев хватало. Также общественный деятель рассказала о своей любовной трагедии. Девушка в то время "отжигала" на дискотеках и впервые испытала сильные чувства к парню, который увел ее из танцевальной компании. "Я по-подростковому ему объяснилась в любви. А он мне сказал, что он меня не любит, просто ему дико интересно, и исчез", – поделилась писательница.

Как отметила Ирина Хакамада, это разочарование сильно ударила по ней. "Я запомнила эту ошибку и больше никогда, никогда, никогда в жизни я первая ни одному мужчине не объяснялась в любви. Я запомнила этот урок навсегда и никогда не спешила с любовью. Я выходила замуж, когда понимала, что меня любят", – рассказала о психологической травме женщина.

Источник — dni.ru
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