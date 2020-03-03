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Полезное | Новые фото особенной дочери Бондарчук вызвали волну комплиментов

03.03.2020|09:51
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Федор и Светлана Бондарчук не скрывают, что у их дочери Варвары особенности развития. Иногда бывшие супруги делятся с общественностью фото наследницы, которая, по некоторым данным, проживает за границей, и эти снимки неизменно пользуются популярностью.

Светлана и Федор Бондарчук не распространяются о своей дочери. Да и вообще мало кто знает, что у бывших супругов двое детей. Это связано не только с тем, что сын Сергей чаще оказывался в объективах камер, но и с тем, что они пеклись о приватности жизни Варвары, которая появилась на свет с особенностями развития. А когда дочь переехала жить за рубеж, Бондарчуки пояснили: там жизнь для нее комфортнее, чем в России.

Светлана и Федор изредка делятся фотографиями Вари, и каждый кадр для поклонников и журналистов на вес золота. Так было и в этот раз. Свежие фото особенной дочери Бондарчуков стали сенсацией. Многочисленные подписчики инстаграм-аккаунта Светланы рассыпались в комплиментах Варваре.

Бондарчук опубликовала два кадра, на которых запечатлена с беззаботно улыбающейся девушкой. Напомним, что наследнице Светланы и Федора скоро исполнится 21 год.

Оказывается, фото с особенной дочерью Бондарчук обнародовала не просто так. "Друзья! Это именно тот момент, когда каждый из вас очень важен", – обратилась она к общественности.

"Предлагаю поддержать петицию в поддержку закона о распределенной опеке, которую разместила Всероссийская организация родителей детей-инвалидов. Этот закон необходим для тех, чьи дети будут нуждаться в ежедневном сопровождении до конца своей жизни", – призвала модель.

Светлана подчеркнула, что именно от взрослых зависят их судьбы. "Я как мама особенного ребенка понимаю, насколько важен этот закон, и призываю вас не быть равнодушными", – написала Бондарчук. Добавим, что упомянутый закон вводит механизм внешней опеки, дающий возможность родителям, родственникам, друзьям, благотворительным организациям и другим физическим и юридическим лицам наряду с интернатами исполнять функции опекуна или попечителя для человека с инвалидностью.

Источник — dni.ru
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