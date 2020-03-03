03.03.2020 | 16:46

Эвелина Бледанс дала интервью ютуб-каналу "Точки NAD И". В процессе беседы она сделала неожиданное заявление – оказалось, что у женщины был тайный супруг.

Актриса отметила, что всегда была яркой личностью и так же, как и ее героиня из "Маски-шоу", любила короткие наряды и яркий макияж. Ведущая уточнила у звезды, как та справлялась с популярностью в 90-е, когда все ее знали в образе сексапильной медсестры, ведь это было бандитское время. Также женщина сделала неожиданное признание: в тот период она была в отношениях с "малиновым пиджаком".

Девушка познакомилась с первым супругом в ресторане, где подрабатывала по вечерам. "Это тот муж, которого никто никогда не видел, потому что у него всегда была такая позиция, что он не хотел нигде никаких обложек, никаких упоминаний. Когда снимают какие-то передачи, то вот первый муж – режиссер и сокурсник, третий муж – Александр Семин, а вот эта серединка – вопросик на лице", – поделилась Эвелина Бледанс. Как раз именно этот загадочный человек и стал отцом ее старшего сына Николая.

Актриса рассказала, что партнер очень красиво за ней ухаживал, задаривая бриллиантами и мехами. "Мужика можно так проверить – вот ты каблук сломала, и что делать? Сразу же мне были куплены новые туфельки, пошли по магазинчикам", – вспоминает романтический период в отношениях с будущим супругом Бледанс.

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