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Полезное | «Мой любимый»: Аронова призналась в нежных чувствах к Бондарчуку

03.03.2020|12:16
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Актриса Мария Аронова призналась, что работать с Федором Бондарчуком – одно удовольствие. Знаменитости вместе снялись в сериале "Филатов", который выходит на телеканале СТС.

В многосерийной картине Мария Аронова сыграла Лору Павловну – секретаря доктора Филатова, роль которого исполнил Федор Бондарчук. По словам актрисы, она с огромным удовольствием согласилась на съемки, когда узнала, с кем придется встретиться в кадре. Сомнений в том, что сериал получится достойным, у артистки не было. "Мой нежно любимый" – так Аронова назвала Бондарчука в беседе с журналистами.

Мария призналась, что Федор очень воспитанный. На площадке молодые актеры дрожали перед Бондарчуком, ведь он занимает высокое положение в кинематографе. Бояться его, по мнению артистки, не стоило. Исполнитель главной роли в сериале "Филатов" тактичен со всеми.

"Абсолютное уважение, абсолютный пиетет, он всегда со всеми на "Вы". Позволяет себе шутки только в том случае, если близко знаком с человеком", – сказала Мария.

Аронова добавила, что ее коллега по цеху не подвержен звездной болезни. Федор никогда не опаздывал на съемки, всегда знал свой текст. Артистка подчеркнула: молодым артистам можно поучиться у Федора Бондарчука тому, как надо относиться к делу, процессу, роли и костюму, сообщает Teleprogramma.pro.

Источник — dni.ru
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