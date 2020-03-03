03.03.2020 | 10:29

Анна Седокова опубликовала пост в инстаграм-аккаунте и призналась, что была жертвой насилия. Таким образом певица хотела поддержать женщин в борьбе с харассментом.

Увидев в "Сторис" исповедь певицы Назимы Жанибековой о пережитом ею насилии, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова решила откровенно поделиться воспоминанием из своего детства. Артистка намекнула, что в 12 лет подверглась домогательствам. Это можно будет прочесть в автобиографичной книге Анны, о которой она сообщала еще осенью прошлого года.

"Символично, что вчера я завершила вычитку своей книги. Я не могла к ней подойти 3 недели. Мне было больно. Мне, за которой стоят миллионы, и я все равно молчала и боялась, а что чувствует девочка, оставшаяся одна? Превышение власти, неуважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней, полетевших в нас (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред)", – поделилась Седокова.

По мнению певицы, женщины должны научиться давать отпор тем, кто позволяет себе лишнее. Также Седокова призывает девушек уважать себя. "Девочки, прекратите обесценивать себя, свою душу и свои мечты. Ведь не об этом наши песни", – написала Анна.

Кроме того, артистка считает странным участие девушек в таких проектах, как "Холостяк". Седокова добавила, что это тоже неуважительно по отношению к женщинам и их чувствам.

В комментариях под публикацией отметились несколько коллег Анны по цеху. Помимо Назимы, с Седоковой согласились Миша Марвин, Рита Дакота и модель Алина Байкова.