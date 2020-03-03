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Полезное | Галкин рассказал о проблемах с щитовидной железой у Пугачевой

03.03.2020|09:24
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Главной эстрадной певице страны в апреле исполнится 71 год. Она не раз говорила, что больна, что стремительно стареет. И ее молодой муж Максим Галкин это подтверждает.

Многие сегодняшние хвори артистки, как полагают врачи, во многом связаны с ее поездкой с концертом в Чернобыль вскоре после аварии на АЭС. Из-за радиации ее эндокринная система дала серьезный сбой и, в свою очередь, стала причиной выявленного впоследствии у нее сахарного диабета.

Тогда помимо Пугачевой для ликвидаторов в зоне радиоактивного заражения пели Иосиф Кобзон, Ирина Понаровская, Ирина Аллегрова... Ведущий программы "Сегодня вечером" на Первом канале Максим Галкин рассказал: "Это была такая история, что не все согласились поехать туда. Но и Ира (Понаровская – Прим. ред.) и Алла поехали, у Аллы полетела щитовидка (щитовидная железа, в которой происходит синтез йодсодержащих гормонов – Прим. ред.) после этого. Так и остались с ней проблемы. А у Иры в голосе появилась хрипотца! Это, честно говоря, тихий ужас, потому что никто не знал, что делать. Аллу, например, попросили надеть какую-то свинцовую шапочку".

Напомним, что Алла Пугачева выступила с сольным концертом в поселке Зеленый Мыс, расположенном в 80 километрах от Припяти в сентябре 1986 года. Туда артистка приехала с Владимиром Кузьминым, там же состоялась премьера песни "Две звезды".

За кулисами, по словам очевидцев, Пугачева прямо из горла пила красное вино, чтобы вывести из организма стронций. А цветы, подаренные местными поклонниками, не брала – боялась радиации. После той поездки певице присвоили звание ликвидатора, и сегодня она получает прибавку к пенсии.

Источник — dni.ru
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