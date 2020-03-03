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Полезное | Экспериментальный наряд Долиной вызвал недоумение у поклонников

03.03.2020|17:39
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Лариса Долина стала гостьей передачи "Вечерний Ургант" и рассказала о творческих планах. Но поклонников больше заинтересовал наряд артистки.

С телеведущим Иваном Ургантом певица Лариса Долина поделилась дальнейшими планами, касаемо своей карьеры. Так, народ узнал, что артистка хочет вернуться в мюзиклы. В марте в театре на Таганке она предстанет перед публикой в спектакле "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Звезда воплотится в образ хозяйки магазина, в котором продают пирожки с человечиной.

"Я очень люблю экспериментировать. В последнее время тоскую по мюзиклам, потому что давно их не играю. А ведь это мой самый любимый жанр", – сказала Долина.

Но все это стало для зрителей не столь важным, когда они обратили внимание, в чем певица пришла на передачу. Фиолетовый наряд Долиной больше напоминал ночной халат.

"Это же надо, а у меня такая ночная с халатиком. Что это уже модно?", "Полная безвкусица, как обычно", "Ладно, пижама с халатом. А что на шее то? Я не модница, конечно, но тут явно перебор и в одежде, и в аксессуарах", – высказались комментаторы.

Но поклонники все равно отдали должное артистке. Они заметили, что в свои 64 года Лариса Александровна выглядит свежо. Также народ не стал упрекать Долину в лишнем весе, поскольку певица заметно похудела.

Источник — dni.ru
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