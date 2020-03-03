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Полезное | Екатерина Варнава подогревает слухи о беременности

03.03.2020|17:07
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Поклонники продолжают подозревать Екатерину Варнаву в беременности. Появились свежие снимки актрисы, на которых она не может скрыть изменения в фигуре.

Несколько недель назад общественность заговорила о возможной беременности звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы. В клипе Филиппа Киркорова "Романы", где актриса предстает в довольно откровенном виде, фанаты обратили внимание на округлившийся живот звезды.

Неожиданно в Сети появились свежие доказательства того, что Екатерина в положении. На днях она вместе с Марией Кравченко выступила на сцене в Архангельске. Девушки задействованы в спектакле "Ангелы на крыше". Там Варнава предстала перед зрителями в облегающем платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Изменения были видны невооруженным глазом, а это значит, что звезде пора раскрыть все карты. Поклонники уверены, что молчанием Екатерина лишь подтверждает слухи.

Варнава состоит в отношениях с танцором Константином Мякиньковым уже шесть лет. Актриса не раз говорила, что штамп в паспорте ее не интересует, замуж она выходить не собирается. Однако Екатерина делилась мечтой о ребенке.

Источник — dni.ru
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