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Полезное | «Доводила до слез»: Самойлова пожаловалась на истерики Пугачевой

03.03.2020|14:41
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Юлия Самойлова пришла в программу "Слушай, расскажи!" на "Ютуб". Девушка поделилась с ведущими воспоминаниями об участии в "Фактор А" и ссорах с Примадонной.

Артистка в интервью поделилась историей, каким образом попала на музыкальный проект. Оказывается, решение участвовать было принято спонтанно – практически в последний момент.

Дмитрий Вебер уточнил у Юлии Самойловой, считает ли она, что к ней на проекте относились, как к равной. По словам девушки, к ней не было никакого особенного отношения. "Алла Борисовна со мной тоже ругалась и до слез меня доводила. Жестко кричала – что не так пою, почему ты так поешь, надо по-другому. Ну, было разное", – вспоминает артистка истерики Пугачевой во время рабочего процесса. Также певица на инвалидном кресле отметила, что получила не первое место, поэтому уверена в не предвзятом отношении к себе.

Юлия Самойлова также рассказала, что у них с Примадонной сложились вполне дружеские отношения за пределами сцены. Певица считает, что ей удалось достичь расположения Пугачевой, однако отметила, что это особенная черта характера королевы российской эстрады. "Если ей кто-нибудь нравится, она напрямую говорит и показывает всем своим видом", – считает исполнительница. Девушка до сих пор периодически советуется с Примадонной по творческим вопросам.

Покровительство самой влиятельной женщины отечественного шоу-бизнеса приносит Самойловой даже доход. Например, Алла Борисовна купила у исполнительницы одну из песен и подарила Кристине Орбакайте.

Источник — dni.ru
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