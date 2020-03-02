02.03.2020 | 10:51

София Ротару редко радует общественность новостями о себе. Каждая такая весточка у фанатов и журналистов на вес золота.

София Ротару ведет довольно закрытый образ жизни. Популярная артистка предпочитает не афишировать подробности своей частной деятельности. Она не дает интервью, не посещает светских мероприятий, не снимается в телешоу. Изредка певица выступает с концертами или на корпоративах. Артистка всю себя отдала семье – сыну Руслану и его близким.

И все же 72-летняя исполнительница сделала исключение. Она обнародовала новое фото, на котором предстала сидящей на стуле в ярком красном наряде. "Пришла весна! Радость навеяла..." – сообщила Ротару. Напомним, что вчера было 1 марта.

А в конце января певица опубликовала фотографию своего покойного мужа Анатолия Евдокименко. "Навсегда со мной..." – коротко подписала снимок исполнительница. Обычно Ротару весьма скупа на проявление эмоций в своем инстаграм-аккаунте. Впрочем, подписчики в этом не видят ничего особенного и с лихвой восполняют пробел бурными комментариями.

Напомним, что супруг Софии Ротару умер в 2002-м. После смерти мужа певица на полгода пропала с экранов. Она перестала сниматься и давать концерты. Артистка замкнулась в себе и наотрез отказывалась петь.

Почти каждый день София Ротару ходила на кладбище. Часами она мысленно беседовала с умершим супругом. Из депрессивного состояния звезду вытащил сын Руслан. Он сказал: "Мама, нужно идти работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется там..." "И убедил Соню снова начать петь", – поведала в интервью сестра певицы Аурика.