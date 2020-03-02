02.03.2020 | 22:51

Свершилось то, чего ждали почти все адекватные в своих музыкальных предпочтениях россияне. Нашу страну на Евровидении 2020 представит коллектив, который имеет прекрасные шансы на удачное выступление.

В Нидерланды на главный песенный конкурс Старого света отправится набирающий популярность коллектив Little Big, такое сообщение распространило сразу несколько крупных телеграм- каналов.

Группа выдержала серьезную конкуренцию, ведь в числе претендентов на поездку называлось сразу несколько известных исполнителей. Например, Zivert, Ольга Бузова, Александр Панайотов.

С последним связана забавная история. Буквально неделю назад несколько крупных СМИ отправили певца на Евровидение. Мол Россию представит Панайотов, а песню для него выберет продюсер Александра Григорий Лепс. К счастью, данная информация оказалась обычным слухом.

Многие музыкальные эксперты отмечают, что у Little Big есть реальные шансы на призовое место. Коллектив работает в интересном жанре, который почти наверняка зайдет на европейского зрителя. На Евровидении последние годы побеждают не уникумы с неповторимыми голосами, а яркие исполнители или фрики.

Little Big представит на Евровидении песню с «бразильским оттенком». Об этом агентству ТАСС сообщил вокалист группы Илья Прусикин.

«Трек будет новый. Он веселый», — заявил музыкант. Илья добавил, что группа «всегда работала на веселье, на карнавале», и не собирается изменять себе.