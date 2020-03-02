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Полезное | Пугачева не намерена обращаться в суд из-за слов Соседова

02.03.2020|11:46
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Музыкальный критик Сергей Соседов в своих комментариях не взирает на чины, звания, регалия и статусы. А по бедной Алле Пугачевой вовсе проходится танком. И что же Примадонна? Читает ли все это?

"Пугачева еле дышит, на это невозможно смотреть. Артисты должны показывать себя тогда, когда они в лучшей форме, чтобы их запомнили на пике успеха, – любит повторять Соседов. – У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы. В 70 лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего!"

Сергей отмечает, что все произошедшее за последние десять лет с творчеством великой некогда певицы для него личное оскорбление. "Ее песни последние – ужасные. Они бездарны. Все, что ни вспомню. Если певица хочет некий месседж передать публике – так передай. А этого нет, потому лучше и не пела бы никогда", – высказывается Соседов на ток-шоу.

"Давайте пожалеем Сережу. Ему надо деньги зарабатывать, – улыбается Пугачева. – Раньше он меня хвалил, теперь поносит. Я читаю и смотрю иногда, что он несет! И после этого его зовут на ток-шоу, вероятно, платят деньги. Правда, не думаю, что очень большие".

Впрочем, обиды у Примадонны нет. "Ну и что, я буду в суд на него подавать за то, что он несет всякую чушь? Я этого делать не стану, пусть зарабатывает. Может, это и к моей персоне еще больший интерес вызовет", – цитирует Пугачеву газета "Мир новостей".

Источник — dni.ru
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