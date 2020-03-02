02.03.2020 | 08:23

Телеведущая Регина Тодоренко вновь всполошила общественность. Она обнародовала фото, на котором предстала в странной позе.

Любопытный снимок Тодоренко сделала на съемках программы "Регина +1". Телеведущая заявила, что теперь будет работать именно в такой позе.

"Работаю всегда только в таком положении. Наша пластика – это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой?", – написала звезда в своем "Инстаграм".

В комментариях Тодоренко Осыпали комплиментами и лестными сравнениями, однако нашлись и критические высказывания. "В цирке что ли подрабатываете?", – написал один из подписчиков ведущей.

Напомним, ранее жена певца Влада Топалова выложила в "Инстаграм" фото возле кафе на фоне экзотического пейзажа. В кадре звезда позирует в раздельном коричневом купальнике.

"До ушей нельзя было трусы натянуть? Все родители", – подписала снимок Регина Тодоренко. Телеведущая заранее предположила, что ее могут раскритиковать за то, что она слишком высоко натянула нижнюю часть купальника.

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