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Полезное | Орбакайте обнародовала архивное фото с матерью и подверглась нападкам

02.03.2020|16:26
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Кристина Орбакайте поздравила всех с началом весны. Популярная артистка сопроводила свои слова архивным кадром.

Когда-то, много лет назад, Алла Пугачева ввела в семье новый праздник – День желтых цветов. Его Примадонна предложила отмечать в первое воскресенье весны. Обычно в этот день артистка собирала родных и самых близких людей, накрывала стол и праздновала начало весны и конец зимы. Старшая дочь Примадонны Кристина Орбакайте обратилась к поклонникам с поздравлениями.

"С Первым Воскресеньем Весны! С Праздником желтых цветов (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Кристина Орбакайте, сопроводив текст неожиданно, судя по реакции фанатов, старой фотографией, на которой запечатлена с Аллой Пугачевой. Обе облачены в шубы: Примадонна – в светлую, а ее наследница – темную. Орбакайте даже указала в геопозиции столичные Сокольники.

Многочисленные подписчики присоединились к поздравлениям – актриса Алика Смехова, автор-песенник Игорь Николаев, дизайнер Игорь Гуляев и многие другие. Однако почему-то не все поклонники написали добрые пожелания. Кое-кто обратил внимание на то, как якобы скованно Кристина Орбакайте ведет себя рядом с Аллой Пугачевой.

"Кристина... Почему в присутствии Аллы вы все так сильно напрягаетесь... И Вы, и Ваши дети?... Это сильно заметно... Ну кроме старшего, конечно, он пытается быть независимым... Алла своего рода тиран... Представляю, каково Вам жилось будучи маленькой девочкой... Ведь этот страх так и остался... Страх сделать что то не так... Простите меня!" – обратилась к Орбакайте одна из подписчиц ее инстаграм-аккаунта.

Старшая наследница Аллы Пугачевой предпочла не отвечать, зато не стали молчать другие фанаты. Многие из них сочли эти слова несправедливыми.

Источник — dni.ru
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