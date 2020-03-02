02.03.2020 | 08:57

Лера Кудрявцева ведет ток-шоу "Звезды сошлись" и программу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. И везде пытается выудить какие-то скандальные подробности, обнародовать "клубничку". Но не всем это по душе.

"Мы принципиально не снимаемся нигде, ни в каких ток-шоу, – божится Ирина, жена Ильи Резника. – От Леры Кудрявцевой мне звонят каждый день и никак не могут понять, что – нет, мы не придем! Они предлагают гонорар, причем постоянно увеличивают сумму: дошли уже до двух миллионов рублей. Недоумевают, почему мы отказываемся – неужели деньги не нужны?"

Супруга поэта пояснила, что деньги семье нужны очень, мол, "живем мы напряженно в этом смысле". Но все равно на эфир к Лере они ни ногой.

"Просто есть какие-то жизненные принципы, – говорит Ирина. – Зачем нужно открывать душу всем подряд?! Зачем демонстрировать на всю страну свои проблемы?"

Впрочем, есть у семьи серьезные претензии и к Кудрявцевой. "Она уже многих артистов подставила – рассказала о каких-то из заболеваниях, – возмущена подлостью Леры Ирина. – Она не понимает, что после этого артистам начинают отказывать в гастролях? Что количество концертов сокращается?.."

Словом, на все эти ток-шоу Резники точат зуб. "Мы не тратим время на все эти съемки, направляем свою энергию в другое русло. У нас три театра детских, мы с детьми занимаемся, готовим их к концертным программам. Это главное. А от телевидения стараемся держаться подальше", – цитирует Ирину журнал "Откровения звезд",