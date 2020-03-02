Сетевое издание|18+|Понедельник|2 мар 2020|13:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  73.68  |  $  66.46

Полезное | Мария Кожевникова рассказала о реакции на измену мужа

02.03.2020|12:14
Печать

В новом выпуске ток-шоу Оскара Кучеры и Леры Кудрявцевой "Звезды сошлись" обсуждались браки знаменитостей. Актриса Мария Кожевникова откровенно ответила на вопрос ведущих об изменах.

В рамках передачи представители отечественного шоу-бизнеса поделились своими историями о том, имеет ли значение штамп в паспорте, о счастье и горе в браке и, конечно, об изменах. Например, супруга футболиста Павла Мамаева призналась: она и мысли не допускала о том, что муж может быть неверен, пока вся страна не стала свидетельницей обратного.

Теперь, когда они оказались на грани развода, Алана иначе относится к щекотливой ситуации. Она приняла ряд мер, чтобы в будущем избежать аналогичной ситуации, однако призналась, что не стала слишком сильно контролировать супруга.

Ведущие Лера Кудрявцева и Оскар Кучера поинтересовались у Марии Кожевниковой, допускала ли она мысль, что ей может изменить супруг. "Я люблю своего мужа, я ему доверяю. И у меня нет сейчас даже чисто гипотетически такой мысли, что он может изменить", – призналась популярная актриса.

Когда собеседники стали наседать на нее, пытаясь узнать, как бы она отреагировала на измену, артистка заявила: "Не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, что я могу пережить..." Мария Кожевникова напомнила, что они с Евгением Васильевым официально не женаты, но зато венчаны.

Кудрявцева рассказала, что слышала, будто в церкви не венчают пары, не состоящие в официальном браке. Кожевникова ответила: "Такого закона нет. Если батюшка знает твою семью, и он понимает, что нет у мужчины еще одной жены в паспорте, а вот с другой он венчается, то тогда батюшка имеет право повенчать".

Напомним, что Мария обвенчалась с любимым в Ницце несколько лет назад. Вскоре у пары появился первенец. Спустя некоторое время актриса родила мужу еще двоих сыновей.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте