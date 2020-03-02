02.03.2020 | 17:27

В Сети обсуждают снимки Филиппа Киркорова, который был запечатлен без парика и макияжа. Некоторые отметили, что певец лысеет.

Издание "Царьград" обсуждает появившиеся в интернете снимки из повседневной жизни Филиппа Киркорова. На фотографиях видно, что на голове народного артиста России лысина. Это дает основание полагать – на светских мероприятиях, клипах, интервью и фотосессиях Филипп предстает в парике. Также на снимках Киркоров выглядит гораздо старше, на нем нет макияжа.

Пользователи Сети удивились сделанным снимкам, но понимающе к ним отнеслись, аргументируя это тем, что от старости никто не застрахован. Кроме того, артист использует не парик, а наращенные волосы, отметили некоторые.

"Может, ему пересадку волос сделали, по бокам у него волосы густые", "А когда ему не хочется носить накладку, носит бейсболку", – написали интернет-пользователи.

Недавно Филипп Киркоров подвергся критике за клип "Романы", где певец выступил в роли священнослужителя, а Екатерина Варнава – в роли прихожанки. Также некоторых возмутили откровенные танцы монашек.