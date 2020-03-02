02.03.2020 | 15:20

Организаторы тура Наталии Орейро по городам России "20 лет вместе" сообщили об отмене запланированных на март выступлений артистки. Поклонники звезды сериала "Дикий ангел" бурно отреагировали на новость.

Сериал "Дикий ангел" появился на российских телеэкранах в 1999 году. В нашей стране он оказался настолько популярным, что его первый и единственный сезон транслировался еще пять раз, а напеть Cambio Dolor из вступления может практически любой россиянин в возрасте от 25 до 80 лет.

Одним из следствий феноменальной любви наших соотечественников к сериалу "Дикий ангел" стал невероятный успех Наталии Орейро, исполнительницы главной роли. Артистка отвечает им взаимностью, радуя концертными турами по городам и весям.

Очередное свидание с фанатами из России должно было состояться в ближайшее время. Однако организаторам пришлось разочаровать преданных поклонников актрисы. "Концерты тура Наталии Орейро "20 лет вместе", запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся", – цитирует портал ToDay News Ufa их заявление.

Они уточнили, что решение принято по причинам, которые не зависят от Наталии Орейро и ее команды. Из-за чего звезда сериала "Дикий ангел" не сможет встретиться с фанатами, не сообщается.

Для тех поклонников, кто успел не только купить билеты на выступление, но и оплатить дорогу и гостиницу, это стало ударом. Фанаты поспешили поделиться негодованием на официальной странице организаторов тура Наталии Орейро в соцсети "ВКонтакте".

Одни пожаловались, что билеты можно вернуть только за сумму, меньшую, чем требовалась для приобретения. Другие едва ли не бьются в истерике из-за того, что планам увидеть Наталию Орейро в этом или следующем месяце не суждено сбыться.

Напомним, что сериал "Дикий ангел" снимался в 1998-1999 годах. В России впервые транслировался с 21 июля 1999 года по 4 августа 2000 года. Главную роль исполнила Наталия Орейро. Она прославилась на весь мир, а отечественный зритель сохранил в сердце любовь к артистке и спустя два десятилетия.